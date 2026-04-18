Corumbá amplia vacinação durante feriado e leva atendimento a bairros até o fim de abril

Ações incluem pontos em supermercado, unidades de saúde e equipe volante em diferentes regiões da cidade

A Prefeitura de Corumbá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, intensifica as ações de vacinação durante o feriado de Tiradentes, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população aos imunizantes.

Na segunda-feira (20), a vacinação ocorre das 7h às 13h no Supermercado Mega, no bairro Popular Velha. Já na terça-feira (21), feriado nacional, o atendimento será no mesmo horário no Centro de Saúde Dr. Moisés dos Reys Amaral, localizado na região central.

Além das ações durante o feriado, a secretaria organizou uma equipe volante que percorrerá diferentes pontos de Corumbá ao longo da semana, com atendimentos em horários estendidos, principalmente no período da tarde e noite.

No dia 22, quarta-feira, a vacinação será das 17h às 21h na UBS Ranulfo Jesus de Vasconcelos, no bairro Aeroporto. No dia 23, quinta-feira, no mesmo horário, a equipe estará na UBS Simone Flores, no bairro Padre Ernesto Sassida.

Na sexta-feira (24), o atendimento acontece das 17h às 21h na UBS João Fernandes, no Aeroporto I. Já no sábado (25), das 8h às 12h, a vacinação será realizada na APAE, no bairro Previsul.

No domingo (26), a ação retorna ao formato em ponto de grande circulação, das 7h às 13h, no Supermercado Cidade Branca, no bairro Dom Bosco.

A programação segue na segunda-feira (27), das 17h às 21h, na UBS Jardim dos Estados. No dia 28, terça-feira, no mesmo horário, o atendimento será na UBS Dr. Ênio Cunha I, também no bairro Dom Bosco.

Na quarta-feira (29), das 17h às 21h, a vacinação ocorre na UBS Dr. Humberto Pereira, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Encerrando o cronograma, na quinta-feira (30), das 17h às 21h, as equipes estarão na UBS Dr. Bonifácio Tikayoshi Tiaen, no bairro Guatós.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação para a proteção individual e coletiva e orienta que a população compareça aos pontos com documento pessoal, cartão do SUS e caderneta de vacinação.

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