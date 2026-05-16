Semana S transforma Campo Grande em polo da qualificação e oferta mais de 70 atividades gratuitas em um dia

O evento reúne oficinas práticas, workshops, palestras nacionais e atrações culturais espalhadas pelo Senac Hub Academy, Parque das Nações Indígenas e Horto Florestal

Inteligência artificial, inovação, gestão, gastronomia, saúde, beleza e tecnologia tomaram conta de Campo Grande nesta sexta-feira (15.05), na programação da Semana S na Capital. Com mais de 70 atividades entre sexta-feira e domingo (17.05), o evento reúne oficinas práticas, workshops, palestras nacionais e atrações culturais espalhadas pelo Senac Hub Academy, Parque das Nações Indígenas e entorno do Horto Florestal.

Quando saiu de Dourados rumo a Campo Grande, a confeiteira Delma Uchoa queria mais do que assistir a uma oficina. Queria voltar para casa com novas ideias, contatos e ferramentas para aplicar no próprio negócio. Ela foi uma das mais de 600 pessoas trazidas em caravanas do interior para participar da programação da Semana S no Senac Hub Academy.

“É uma oportunidade muito importante para quem empreende. O Senac organizou a caravana e isso possibilitou que muita gente do interior pudesse vir buscar novos conhecimentos”, contou Delma, que mantém um ateliê de confeitaria e também cursa Gastronomia no Senac.

Assim como ela, a manicure e radialista Edielen Martins deixou Rio Negro ainda de madrugada para participar das oficinas de beleza e experiência do cliente. Saiu da sala já pensando em como aplicar imediatamente o conteúdo no próprio atendimento.

“A questão da música, do ambiente, da recepção e dos pequenos cuidados faz muita diferença. São detalhes que ajudam a fidelizar o cliente”, disse

A oficina foi conduzida pelo professor Rodolfo Parangaba, que trabalhou técnicas de experiência sensorial aplicadas ao mercado da beleza. Segundo ele, o consumidor atual não procura apenas um serviço.

“O mercado hoje vende experiência. Às vezes o diferencial não está no preço, mas na forma como o cliente é recebido, no ambiente, no cuidado e na memória que aquele atendimento cria”, explicou.

Enquanto isso, em outra sala do Hub Academy, a inteligência artificial concentrava um dos maiores públicos do evento. Empresários, trabalhadores e estudantes participaram de workshops sobre automação, IA aplicada ao atendimento, engenharia de prompt e criação de agentes inteligentes — temas que dominaram a programação técnica da Semana S.

A empresária Simone Santitude, que trabalha com inteligência artificial e energia renovável, participou da oficina “Da IA ao atendimento: pessoas no centro da inovação” em busca de atualização e networking.

“Estou achando espetacular. É um conteúdo excelente, gratuito e ainda gera conexões. Já utilizo IA no atendimento da minha empresa e vejo como isso agiliza processos e aproxima clientes”, afirmou.

A oficina foi ministrada pela docente Susi Alves Brandão, que chamou atenção para um ponto central da transformação digital: a tecnologia não substitui o fator humano.

“A inteligência artificial facilita processos e melhora fluxos, mas o cliente ainda busca empatia, comunicação e acolhimento. O desafio é usar a tecnologia sem perder a humanização”, destacou.

A programação também abriu espaço para inclusão e acessibilidade. Na oficina “Perfume seu mundo”, realizada na área de aromaterapia, participantes aprenderam a produzir home sprays artesanais com apoio de tradução em Libras para alunas surdas.

Uma delas era Janice Lima, de 40 anos, que viu na atividade uma oportunidade de aprendizado e também de geração de renda.

“É muito importante porque posso participar junto com os ouvintes e aprender da mesma forma. Quem sabe isso também não pode virar uma renda?”, comentou.

Além das oficinas técnicas, a programação inclui palestras nacionais com Gustavo Cerbasi e Marcelo Tas, atividades no Parque das Nações Indígenas, workshops gastronômicos e o show gratuito de Michel Teló no sábado (16.05). O encerramento será no domingo (17), com a etapa do Circuito Sesc de Corridas no Horto Florestal.

Segundo a diretora regional do Senac MS, Jordana Duenha, a Semana S foi pensada justamente para aproximar as transformações do mercado de trabalho da realidade das pessoas.

“A inteligência artificial, a inovação e a tecnologia já fazem parte do cotidiano das empresas e das profissões. O que estamos fazendo aqui é democratizar esse acesso, mostrando que qualquer pessoa pode utilizar essas ferramentas para melhorar processos, gerar renda, empreender e crescer profissionalmente”, afirmou.

O diretor regional do Sesc MS, Vitor Mello, destacou que a proposta do evento vai além da qualificação profissional.

“A Semana S conecta conhecimento, cultura, saúde, lazer e inclusão em um único ambiente. É um evento pensado para transformar a vida das pessoas e aproximar oportunidades de quem muitas vezes não teria acesso a esse tipo de experiência”, disse.

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