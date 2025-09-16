Casa Rosa realiza mutirão de saúde do homem e participa de ação comunitária em Campo Grande

Atendimentos gratuitos serão oferecidos neste sábado no Tijuca 2 e no Jardim Noroeste

Os homens que residem na Capital terão uma oportunidade extra de cuidado neste sábado (20). A Casa Rosa vai promover um mutirão voltado à saúde do homem em sua sede, no bairro Tijuca 2, ao mesmo tempo em que participa do programa municipal “Todos em Ação”, realizado no Jardim Noroeste.

O atendimento na unidade do Tijuca 2 será das 7h às 12h, com consultas, exames e orientações preventivas. Já no “Todos em Ação”, que acontece das 8h às 13h na Escola Municipal Ione Catarina, equipes da instituição atuarão com triagens e encaminhamentos de saúde.

Na semana passada, a Casa Rosa registrou 117 atendimentos em atividades semelhantes, que incluíram homens e mulheres. Para o mastologista Victor Rocha, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, a adesão mostra a importância da continuidade. “A cada mutirão confirmamos que a prevenção salva vidas. Informação, triagem e encaminhamento correto fazem a diferença — os 117 atendimentos do último sábado mostram que estamos no caminho certo”, disse.

Os organizadores orientam que os interessados levem documento de identidade, Cartão do SUS e, se possível, exames anteriores para facilitar a avaliação médica.

