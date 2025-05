Famílias de baixa renda têm até 30 de junho para solicitar troca gratuita da antena parabólica

Medida evita interferências causadas pelo 5G e garante acesso à TV aberta com melhor qualidade de imagem e som

Famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) têm até o dia 30 de junho para solicitar gratuitamente a substituição da antena parabólica tradicional pelo modelo digital. A medida é necessária para evitar interferências no sinal de TV aberta provocadas pela expansão da tecnologia 5G no Brasil, que utiliza a mesma faixa de frequência das antenas antigas.

O agendamento da instalação deve ser feito pelo site ou pelo telefone 0800-7292404. O atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, das 8h às 16h. O prazo final para pedir o serviço gratuito é até as 20h do dia 30 de junho.

Qualquer tipo de televisão, inclusive os modelos mais antigos, como os de tubo, pode receber o novo sinal com a antena digital. A troca é voltada exclusivamente para usuários da TV aberta; quem possui TV por assinatura ou outros serviços pagos não precisa se preocupar.

A substituição das parabólicas tradicionais, que são grandes e cheias de furinhos, pela versão digital, menor e sem furos, é conduzida por técnicos da Siga Antenado, entidade sem fins lucrativos criada em 2022 por determinação da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

A nova antena digital opera em uma faixa de frequência mais alta, a banda Ku, acima de 10 GHz, o que evita interferências e permite uma recepção de sinal mais estável.

