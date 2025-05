Produção de petróleo e gás natural no pré-sal alcança 3,7 milhões de barris

Pré-sal correspondeu a 79,8% da produção nacional total em março deste ano, como mostra o Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural, divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)

A produção de petróleo e gás natural no pré-sal brasileiro registrou recorde em março deste ano, com 3,716 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d), o que representa 79,8% da produção nacional total no período. A marca reflete o avanço tecnológico e operacional do setor, especialmente na Bacia de Santos, onde se concentram os maiores volumes extraídos. As informações estão no Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural, divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nesta segunda-feira (05/05).

O campo de Tupi foi o principal produtor do país, com média diária de 780 mil barris de petróleo e 39,15 milhões de metros cúbicos de gás natural. Entre as plataformas, a FPSO Sepetiba liderou na produção de petróleo, com 174,5 mil barris por dia, enquanto a FPSO Guanabara teve a maior produção de gás natural, com 11,5 milhões de metros cúbicos diários. Ambas estão instaladas na jazida compartilhada de Mero. O aproveitamento do gás natural também se destacou, atingindo 96,5% de todo o volume produzido, com 46,95 milhões de metros cúbicos por dia disponibilizados ao mercado.

A Petrobras segue como principal operadora do setor, responsável por 90,2% da produção nacional, considerando os campos em que atua sozinha ou em consórcio. Ao todo, a produção do país em março partiu de 6.466 poços, sendo 528 em ambiente marítimo e 5.938 em áreas terrestres. Acesse a versão completa do Boletim aqui .

*Com informações da ANP

Com informações da Agência Gov.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.