Condutora morre e passageira de motocileta perde o bebê em colisão no Tiradentes

Vítimas foram socorridas no local

Na manhã desta terça-feira (06), um acidente de trânsito matou a condutora de uma motocicleta e deixou a passageira em estado gravissímo. As duas eram mãe e filha e o acidente ocorreu no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

A passageira da moto estava grávida e perdeu o bebê, ela passa por cirgurgia na Santa Casa. A condutora também foi levada para o local, mas não resistiu a gravidade do acidente.

O acidente aconteceu no cruzamento da rua Rua Cândida Lima de Barros e Avenida Rouxinol. Com o impacto da colisão, as duas foram arremessadas. Elas trafegavam pela Rua Cândida Lima de Barros e não pararam no cruzamento. As mulheres seguiram reto e foram atingidas pelo veículo. Com a colisão, o Fiat fiurino acabou batendo em um poste.

O motorista de 19 anos não teve ferimentos. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e fizeram o socorro das vítimas.

