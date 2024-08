Homem é preso em Campo Grande por matar suposto envolvido na morte de seu irmão

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu Paulo Torres, de 43 anos, acusado de assassinar Alexandre Leuvio Marcelino, de 28 anos, em um crime que teria sido motivado por vingança. O homicídio ocorreu no dia 19 de julho, no bairro Vivendas do Parque, em Campo Grande.

De acordo com a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Paulo confessou ter matado Alexandre por acreditar que ele estava envolvido na morte de seu irmão, ocorrida em 2021. Apesar dos verdadeiros responsáveis pelo assassinato do irmão de Paulo já estarem presos, o homem agiu por vingança, convencido de que Alexandre havia participado do crime.

O ataque aconteceu em frente à casa da vítima. Paulo contou com a ajuda de sua companheira, uma jovem de 21 anos, para executar o crime. Segundo as investigações, ele atirou em Alexandre e fugiu imediatamente após o ato. A vítima ainda foi socorrida pela ex-esposa, mas não resistiu e morreu a caminho da UPA Tiradentes.

A prisão temporária de Paulo Torres, decretada por 30 dias, foi realizada pela equipe da DHPP, que também o indiciou por homicídio qualificado. Ele responderá por cometer o crime por motivo torpe e por utilizar um recurso que dificultou a defesa da vítima. A jovem de 21 anos que participou do assassinato continua foragida, e a polícia segue em sua busca.

