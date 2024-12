Família pede doações de sangue e plaquetas para Gleice na Capital

A família de Gleci Martins Placencia, de 33 anos, está pedindo ajuda para doação de sangue e plaquetas para ajudá-la no tratamento de Leucemia Aguda, que ela trata em Campo Grande.

Segundo informações, a douradense deu entrada às pressas no hospital após descobrir a doença em exames de rotina, e devido ao quadro, ela foi transferia de Dourados para a Capital, onde pode receber o tratamento especializado para a doença.

Para quem quiser doar, basta ir a qualquer unidade do Hemosul e fazer uma doação no nome de Gleci Martins Placencia. Apesar do tipo sanguíneo ser A-, qualquer doação é bem-vinda, já que uma única bolsa de sangue pode salvar até quatro outras vidas.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram