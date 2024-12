Inmet coloca 33 cidades de MS sob alerta de tempestade

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de tempestade para 33 municípios de Mato Grosso do Sul. O aviso considerado perigoso se encerra às 23h, podendo ser renovado.

A previsão indica que pode haver ventos intensos entre 60 e 100 quilômetros por hora, e chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 mm no dia.

Há possibilidade de queda de granizo, risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Além disso, um outro aviso de chuvas intensas abrange 46 municípios, com ventos entre 40 e 60 km/h, sendo considerado baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O aviso começou neste sábado e se encerra no domingo (15), às 10h.

Alguns dos municípios são: Campo Grande, Corumbá, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Três Lagoas, Costa Rica, Camapuã, entre outros.

