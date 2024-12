Terremoto de magnitude 6,4 atinge o Chile

Um terremoto de magnitude 6,4 foi sentido no Chile, na noite desta sexta-feira (13), chegando a ser sentido em Santiago, a capital do país. A informação é do Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC, na sigla em inglês).

Segundo o EMSC, o epicentro do tremor foi a cerca de 200 km de Santiago, a uma profundidade de 111 km, e também atingiu duas cidades com mais de 100 mil habitantes nas proximidades. As autoridades emitiram um alerta de tsunami.

O tremor teve origem em uma região montanhosa da Cordilheira dos Andes. Por estar no chamado “Círculo de Fogo do Pacífico”, que é a região de maior atividade sísmica do planeta, terremotos são comuns no Chile.

