Homem é morto a tiros durante trabalho espiritual em terreiro em Campo Grande

Na madrugada deste domingo (2), um homem de 43 anos, identificado apenas como Valdinei, foi morto com três tiros em um terreiro localizado no Bairro Parque do Lageado, em Campo Grande, enquanto realizava um trabalho espiritual.

Segundo o boletim de ocorrência, uma testemunha informou à polícia que o trabalho espiritual estava sendo realizado no autor, identificado apenas como Dailton, pela vítima, que estava sob a entidade chamada Zé Pilintra.

Durante o trabalho espiritual, Valdinei jogou cerveja em Dailton, o que fez com que o autor saísse do terreiro sem explicar o motivo. Contudo, segundo a testemunha, ele voltou em seguida, pouco tempo depois armado e desferiu na vitima. Os tiros acertaram no rosto, pescoço e em uma das pernas. O autor fugiu do local e ainda não foi localizado.

A equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamada para socorrer a vítima, mas, ao chegar ao local, constatou que Valdinei já havia falecido. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como homicídio qualificado por emboscada.