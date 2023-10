Supermercados da capital poderão abrirdo de Finados

No próximo dia 2 de novembro, feriado de Finados, a AMAS – Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados informa que os estabelecimentos da capital poderão abrir normalmente.

A AMAS ainda reforça que as empresas que optarem pelo funcionamento no feriado deverão garantir a concessão da respectiva folga compensatória dos trabalhadores. Tal orientação é prevista no Decreto nº 10.854/2021 e na Portaria MTP nº 671, que reconhece o setor varejista de supermercados e hipermercados no rol de atividades autorizadas a funcionar permanentemente aos domingos e feriados civis e religiosos.

Com relação às demais cidades de Mato Grosso do Sul, a AMAS alerta para que estejam atentas à lei orgânica do município, acordo coletivo firmado com o sindicato laboral, ou federação dos trabalhadores e convenção coletiva firmada para a referida cidade, ou mesmo região.

Leia mais: Supermercados abrem no aniversário de Campo Grande

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.