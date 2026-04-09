Arraiá Solidário vai arrecadar recursos para instituições sociais em Campo Grande

Evento será realizado no dia 12 de junho e deve reunir público em noite beneficente com comidas típicas e atrações juninas

Campo Grande recebe, no dia 12 de junho, a 8ª edição do Arraiá Solidário, evento beneficente promovido pela Associação Somos Anjos da Guarda. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para duas instituições que atuam no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade: a Segunda Casa e a ABREC MS (Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul).

A festa será realizada a partir das 18h30, no espaço La Zucca, e deve reunir participantes em uma noite que combina gastronomia típica, cultura junina e mobilização social.

Os recursos arrecadados serão destinados ao apoio de projetos voltados ao acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de violência e abandono, além da assistência a pacientes renais crônicos e idosos. As duas instituições desenvolvem ações contínuas nas áreas social e de saúde, com foco na ampliação do atendimento e na melhoria da qualidade de vida dos assistidos.

O convite custa R$ 230 por pessoa e inclui comidas típicas. Crianças de até 8 anos têm entrada gratuita. As bebidas serão vendidas à parte.

Segundo a organização, o evento já se consolidou no calendário local como uma das principais ações beneficentes do período, reunindo apoiadores e voluntários em torno de causas sociais.

“Ações solidárias como esta buscam somar com o compromisso do bem-estar coletivo demonstrando empatia, responsabilidade social e consciência das desigualdades existentes. Para quem vive em vulnerabilidade, solidariedade não é só ajuda, é cuidado, respeito, esperança e para muitos a possibilidade de um futuro melhor”, afirmou a presidente da associação, Tete Zahran.

A presidente da Segunda Casa, Zaira Lancine, destacou que os recursos arrecadados contribuem diretamente para a manutenção e ampliação do acolhimento. “O Arraiá Solidário não apenas promove a integração da comunidade com a causa, mas também contribui diretamente para a construção das nossas casas de acolhimento”, disse.

Já a médica nefrologista Cida Arroyo, fundadora da ABREC MS, ressaltou a importância da mobilização. “Cada ação como essa fortalece nosso trabalho e impacta diretamente no suporte à vida dos pacientes renais crônicos, os idosos e as suas famílias”, afirmou.

Os convites podem ser adquiridos por meio de contato via WhatsApp, pelo contato 67) 98425-2045.

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