Candidatos eleitos em Campo Grande serão diplomados no dia 18 de dezembro

A Junta Eleitoral da 36ª Zona Eleitoral de Campo Grande confirmou para o dia 18 de dezembro, às 19h30, a cerimônia de diplomação dos candidatos eleitos nas Eleições Municipais de 2024. O evento será realizado no plenário do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), localizado no Parque dos Poderes, e conduzido pelo juiz eleitoral Dr. Ariovaldo Nantes Corrêa.

A diplomação, que marca o encerramento oficial do processo eleitoral, é um momento solene em que os eleitos recebem os documentos que atestam sua legitimidade para exercer os mandatos. Durante a cerimônia, serão diplomados os novos vereadores, a prefeita e a vice-prefeita eleitos pela população da Capital.

Devido à limitação de espaço no plenário do TRE-MS, o evento será restrito aos diplomandos e seus convidados. No entanto, o público poderá acompanhar a cerimônia ao vivo pelo canal oficial do TRE-MS no YouTube e pela TV Câmara, no Canal 7.1. Para a imprensa, será disponibilizado um espaço na área externa da Corte Eleitoral, onde também poderão ser realizadas entrevistas com os eleitos.

Enquanto em Campo Grande o evento ocorre no TRE-MS, as diplomações dos candidatos eleitos nos demais municípios serão realizadas pelas respectivas zonas eleitorais. As datas, horários e locais desses eventos estão disponíveis no Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul (DJE/MS).

