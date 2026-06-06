Evento no Bairro Parati provoca interdição de rua neste domingo em Campo Grande

Foto: arquivo
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Motoristas que circulam pela região do Bairro Parati, em Campo Grande, devem ficar atentos às mudanças no trânsito programadas para este domingo (7). A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que haverá interdição temporária de uma via para a realização de um evento comunitário.

De acordo com o comunicado, a Rua Mauro Rodrigues de Oliveira será interditada no trecho compreendido entre as ruas General Gentil Marcondes e Bilac Pinto. O bloqueio está previsto para ocorrer das 16h às 22h30.

A medida foi adotada para garantir a realização do evento “Paquera no Bairro Parati”, que deve reunir moradores e visitantes durante o período da interdição.

Para minimizar os impactos no trânsito, a Agetran orienta os condutores a utilizarem como rotas alternativas as ruas General Gentil Marcondes e Bilac Pinto, que permanecerão liberadas para a circulação de veículos.

A agência recomenda que os motoristas planejem seus deslocamentos com antecedência e respeitem a sinalização instalada na região para evitar transtornos e congestionamentos.

Segundo a Agetran, a atenção redobrada dos condutores é fundamental para garantir a segurança dos participantes do evento e manter a fluidez do trânsito nas vias próximas ao local da interdição.

 

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