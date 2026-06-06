Evento no Bairro Parati provoca interdição de rua neste domingo em Campo Grande

Motoristas que circulam pela região do Bairro Parati, em Campo Grande, devem ficar atentos às mudanças no trânsito programadas para este domingo (7). A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) informou que haverá interdição temporária de uma via para a realização de um evento comunitário.

De acordo com o comunicado, a Rua Mauro Rodrigues de Oliveira será interditada no trecho compreendido entre as ruas General Gentil Marcondes e Bilac Pinto. O bloqueio está previsto para ocorrer das 16h às 22h30.

A medida foi adotada para garantir a realização do evento “Paquera no Bairro Parati”, que deve reunir moradores e visitantes durante o período da interdição.

Para minimizar os impactos no trânsito, a Agetran orienta os condutores a utilizarem como rotas alternativas as ruas General Gentil Marcondes e Bilac Pinto, que permanecerão liberadas para a circulação de veículos.

A agência recomenda que os motoristas planejem seus deslocamentos com antecedência e respeitem a sinalização instalada na região para evitar transtornos e congestionamentos.

Segundo a Agetran, a atenção redobrada dos condutores é fundamental para garantir a segurança dos participantes do evento e manter a fluidez do trânsito nas vias próximas ao local da interdição.

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