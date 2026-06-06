Prefeitura de Pedro Gomes abre concurso com 13 vagas e salários de até R$ 4,8 mil

A Prefeitura de Pedro Gomes está com inscrições abertas para um novo concurso público destinado ao preenchimento de 13 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. As oportunidades contemplam candidatos de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 2.186,36 a R$ 4.859,40.

O município, localizado a 306 quilômetros de Campo Grande, oferece jornadas de trabalho entre 20 e 40 horas semanais. As vagas são para os cargos de auditor de controle interno, contador, professor de Artes, professor de Educação Física, professor de Ensino Fundamental, professor de Inglês, agente de fiscalização de obras e posturas e agente de fiscalização tributária.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do portal da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), até o dia 13 de julho de 2026. A taxa de participação é de R$ 120 para cargos de nível superior e R$ 100 para cargos de nível médio.

Conforme o edital, candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e pessoas desempregadas poderão solicitar isenção da taxa de inscrição dentro dos prazos estabelecidos pela organização do certame.

O concurso será organizado pela Fapec e contará com provas objetivas, redação e avaliação de títulos, conforme o cargo pretendido. As provas objetivas terão caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação dos exames está prevista para os dias 2 e 9 de agosto de 2026, dependendo da função escolhida pelo candidato. Os locais de prova serão divulgados a partir de 23 de julho. A expectativa é que o certame reforce o quadro de servidores efetivos da administração municipal em diversas áreas.

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