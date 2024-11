Plataforma UFMS Participativa recebe propostas até terça, 19

Ao longo desta semana, a comissão estratégica UFMS Participativa realizou audiências públicas nos Câmpus de Aquidauana (CPaq), Três Lagoas (CPTL), Ponta Porã (CPPP) e do Pantanal (CPan). As rodadas participativas apresentam a plataforma digital ufms2030.ufms.br e incentivam a comunidade universitária e a sociedade sul-mato-grossense a enviar e apoiar propostas para a construção coletiva do novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) de 2025 a 2030, integrado ao Projeto Pedagógico Institucional (PPI).

Os encontros são um momento para tirar dúvidas e abrir um espaço de diálogo com estudantes, professores, técnicos-administrativos, colaboradores e a população local. Para contribuir, é necessário acessar a plataforma e realizar o login com o Passaporte UFMS ou se identificar por meio do cadastro do Gov.br.

Na página, a comunidade tem à disposição uma linha do tempo explicativa, com as ações desenvolvidas até então para a elaboração do PDI integrado ao PPI, o plano de trabalho criado para guiar a construção do planejamento institucional da UFMS, além das normativas que regem a educação superior no país e a instituição das comissões central e temáticas para o planejamento da Universidade que queremos para 2030.

Até o momento, mais de 70 propostas foram enviadas para a plataforma digital. “Nosso objetivo é construir um planejamento participativo. Desde 2023, realizamos diversas discussões, envolvendo todas as faculdades, câmpus, técnicos, docentes e servidores. Agora, estamos consolidando o Plano 2025-2030″, afirmou a pró-reitora de Planejamento, Orçamento e Finanças, Dulce Tristão. “Nós estamos convidando toda a comunidade local, no caso desde os vereadores, prefeitos, representantes de comissões logísticas, empresários para estar participando, […] para ouvir aquilo tudo que a gente está fazendo nessa proposta de planejamento e dar contribuição”, acrescentou.

A diretora do CPaq, Ana Graziele Lourenço Toledo, agradeceu a participação de servidores, estudantes e da comunidade externa na audiência pública realizada na segunda-feira, 11. “O processo de planejamento é um processo importante para qualquer tipo de organização e para a Universidade não seria diferente. Poder fazer isso de forma participativa e democrática é o ideal que a gente sonha para qualquer instituição pública”, enfatizou. “Para o Câmpus de Aquidauana, particularmente, foi um momento muito importante, porque a gente pode colocar alguns dos nossos sentimentos, algumas das nossas dores e compartilhar isso com as pessoas também e entender que essas dores, esses sentimentos ali devem sempre estar conectados com a missão da nossa Universidade”, complementou.

Na terça-feira, 12, foi a vez do CPan e do CPTL receberem as rodadas participativas, com a participação de empresários locais; da analista-técnica do Sebrae-MS, Larissa Moraes; e do auditor fiscal da Receita Federal, Leilson Roberto da Cruz Lima. Para a diretora do CPan, Andreliza Cristina de Souza, a expectativa é que o encontro tenha contribuído para a formulação de propostas voltadas para o fortalecimento da Universidade. “A audiência pública da UFMS Participativa foi um evento muito significativo para o nosso câmpus, trouxe aqui para a nossa comunidade acadêmica, comunidade local e a possibilidade de se envolver ativamente na definição das novas metas para o PDI 2025-2030”, afirmou.