Evento “Empreenda Hoje” acontece nesta quinta em Nova Andradina

Começa às 9h uma Sessão de Empregos para integrar pequenos negócios locais em busca de novos colaboradores com pessoas que desejam ingressar no mercado de trabalho. Também serão realizadas quatro palestras gratuitas com sos temas: “Liderança e empoderamento feminino”, “As novas competências do profissional do futuro”, “Marketing pessoal: quando o negócio é você” e “Como se tornar Microempreendedor Individual (MEI)”.

Os participantes poderão ter acesso a atendimentos e orientações oferecidos pelo Sebrae, Funtrab e instituições parceiras. Uma Feira de Negócios também será realizada, proporcionando aos empreendedores locais a oportunidade de expor seus produtos e serviços para a comunidade.

Para mais informações sobre o programa Cidade Empreendedora basta entrar em contato pelo número 0800 570 0800 ou pelo portal cidadeempreendedora.ms.sebrae.com.br.

Confira a programação na imagem: