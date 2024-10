Estudantes terão gratuidade do transporte público neste domingo para a prova do Enem

Estudantes e candidatos que vão realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos próximos dias 3 e 10 de novembro de 2024 (domingo) em Campo Grande, podem contar com a gratuidade subvencionada do transporte público coletivo municipal. É o que garante o Decreto n.º 15.718/2023, que regulamenta o passe de estudante gratuito para os participantes do Enem e nos vestibulares das universidades públicas da Capital, em dias de prova presencial.

A medida visa garantir o acesso dos candidatos aos locais de prova sem custos de transporte, beneficiando milhares de estudantes da cidade.

Conforme o Decreto, os estudantes que se inscreveram para o Enem, terão direito à gratuidade no transporte coletivo nos dias de prova. Para utilizar o benefício, os candidatos deverão apresentar o cartão de estudante ou, se necessário, um documento de identificação que comprove sua inscrição no exame. A gratuidade será válida tanto para a ida quanto para a volta dos locais de aplicação, facilitando o deslocamento em toda a cidade.

A gratuidade da tarifa aos alunos será concedida unicamente nos dias de realização das provas, conforme o calendário oficial divulgado pelos respectivos órgãos aplicadores. A utilização do benefício concedido terá caráter pessoal e intransferível e será exclusiva para os estudantes residentes no município de Campo Grande.

Esquema especial de transporte público

Para os dias 3 e 10 de novembro, o Consórcio Guaicurus, responsável pela operação do transporte público, fará ajustes específicos para atender à demanda nos dias do Enem, da seguinte maneira:

Linhas 070, 080 e 081: Vão operar seguindo o plano de sábado.

Linha 072: Seguirá o plano de domingos e feriados, com a inclusão de dois veículos extras para reforçar o atendimento.

Linhas 221 e 222: Vão operar seguindo horários específicos, ajustados conforme demanda. A linha 221 iniciará sua operação às 9h40 e encerrará às 13h35, com intervalos de 45 minutos entre as viagens.

Demais linhas: Funcionarão conforme o plano de domingos e feriados, garantindo a cobertura usual.

Além disso, serão disponibilizados 3 (três) veículos reservas com tripulação nos terminais Guaicurus, Aero Rancho, Nova Bahia, Júlio de Castilho, Morenão Bandeirantes, Gen. Osório e Hércules Maymone, além dos habituais, no período das 9h às 12h, para atender eventuais demandas.

O Consórcio Guaicurus, em conjunto com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito – Agetran, deverá monitorar a operação em tempo real e realizar ajustes conforme necessário.