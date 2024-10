Prefeitura abre inscrições para oficina de musicalização e mais 4 cursos gratuitos

Jovens, a partir de 15 anos já podem se inscrever nos cursos de Higiene e Manipulação de Alimentos, Atendimento e Fidelização de Clientes, Assistente Administrativo, Marketing Digital – Tráfego e Oficina de Musicalização, que serão ministradas entre os dias 04 e 08 de novembro.

As aulas acontecerão na sede da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), localizada na Rua 25 de dezembro, Edifício Marrakech – 3° andar, com exceção do curso de Tráfego, que será realizado no Parktec, na Avenida Rachid Neder, 760, Monte Castelo.

De acordo com o palestrante, Jonathan Cordeiro, o objetivo da oficina de Musicalização é explorar a influência da música na vida dos jovens, destacando seu papel no desenvolvimento cognitivo, emocional e cultural, bem como no fortalecimento da inteligência emocional para a superação de desafios diários. “Durante as aulas eles aprenderão sobre a música e o desenvolvimento cognitivo e cultural, por meio da musicalização, com o uso de exercícios de relaxamento e muito mais”, destacou.

As vagas para todos os cursos são limitadas. As inscrições devem ser feitas através do link: https://sejuvcg-cursos.cheetah.builderall.com/. Mais informações pelo WhatsApp: (67)3314-3577.

CURSOS E HORÁRIOS

Higiene e Manipulação de Alimentos

De: 04 a 06/11

Horário: 8h às 11h30

Local: 25 de dezembro, Edifício Marrakech – 3° andar (Sejuv)

Atendimento e Fidelização de Clientes

De: 04 a 08/11

Horário: 8h às 11h30

Local: 25 de dezembro, Edifício Marrakech – 3° andar (Sejuv)

Oficina de Musicalização

De: 04 a 06/11

Horário: 13h30 às 17h30

Local: 25 de dezembro, Edifício Marrakech – 3° andar (Sejuv)

Assistente Administrativo

De: 04 a 06/11

Horário: 18h30 às 21h30

Local: 25 de dezembro, Edifício Marrakech – 3° andar (Sejuv)

Marketing Digital – Tráfego

De: 05 a 08/11

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Av. Rachid Neder, 760, Monte Castelo (Parktec)

