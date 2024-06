Estão abertas as inscrições para concursos de Andores, Miniandores e Quadrilhas em Corumbá

Comneçou na quarta-feira(12), as inscrições para os concursos de Andores, Miniandores e de Quadrilhas Juninas do Arraial do Banho de São João 2024 em Corumbá. Serão aceitas inscrições presenciaias e virtuais.

Para ler o edital com todas as regras e premiações, acesse o Diocorumbá aqui.

Para participar do concurso de Andores, as inscrições devem ser feitas até o dia 19 de junho no Museu Casa do Dr. Gabi – Espaço de Memória (Rua Cuiabá, 1181, Centro), das 08h às 11h30 e das 14h às 16h30 (período vespertino). Também serão aceitas inscrições virtuais, com o envio de todo o material e documentação para o e-mail [email protected], respeitado o prazo de inscrição.

Para o Concurso de Andores, o prêmio total é de R$ 14.400,00, sendo R$ 7.200,00 para a categoria Tradicional e R$ 7.200,00 para a Pluralidade. Cada festeiro poderá se inscrever em apenas uma das categorias, sendo passível de desclassificação em caso de inscrição dupla.

Miniandores

Podem participar do Concurso de Miniandores de São João 2024 qualquer criança ou adolescente residente em Corumbá, com idade mínima de 12 anos (completos) e máxima de 16 anos. Não será permitida a participação de filhos(as) de funcionários da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico de Corumbá, de membros do Conselho de Política Cultural de Corumbá ou parentes dos mesmos em até segundo grau.

A imagem de São João e a estrutura do miniandor ficarão sob responsabilidade do concorrente. Após execução e veiculação da apreciação, os miniandores participantes ficarão em posse de seus executores como forma de ratificar a salvaguarda da tradição. Nesta modalidade, a Prefeitura oferece um prêmio de R$ 3.450,00.

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até o dia 19 de junho, no Museu Casa do Dr. Gabi – Espaço de Memória, das 08h às 11h30 e das 14h às 16h30. Serão aceitas inscrições virtuais, com o envio de todo o material e documentação para o email [email protected], respeitado o prazo de inscrição mencionado.

Quadrilha

O Concurso de Quadrilhas Juninas 2024 vai distribuir R$ 12.000,00 em prêmios. Cada conjunto só poderá ter integrantes com idade superior a 14 anos completos, sob pena de desclassificação em caso de descumprimento. O grupo concorrente deverá possuir no mínimo 14 e no máximo de 38 integrantes participando da apresentação e o responsável deverá ter idade acima de 18 anos.

As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até o dia 18 de junho, no Museu Casa do Dr. Gabi – Espaço de Memória (Rua Cuiabá, 1.181, Centro), das 08h às 11h30 e das 14h às 16 horas. Serão aceitas inscrições virtuais, com o envio de todo o material e documentação para o email [email protected], respeitado o prazo de inscrição, entre às 08h da manhã do dia da abertura e às 23h da data de encerramento.

Cada grupo terá o tempo total de 20 minutos para ocupação do espaço, incluindo montagem, apresentação e desmontagem da ambientação cênica, sendo o mínimo de 08 minutos e o máximo de 17 minutos para realizar sua apresentação oficial. Caso a quadrilha não alcance o tempo mínimo ou ultrapasse o limite máximo de tempo estipulado de apresentação, perderá 01 (um) ponto na nota final. As músicas utilizadas deverão ser apenas de estilo junino.

