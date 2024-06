Homem morre ao ser soterrado cavando fossa em Ribas do Rio Pardo

Rosivaldo da Silva Gama, 51 anos, morreu após ser soterrado enquanto trabalhava cavando uma fossa, na manhã desta sexta-feira (14), no bairro Altos do Estoril em Ribas do Rio Pardo.

Segundo a página Ribas Ordinário, a vítima também teria se afogado visto que aparentemente teria minado água no momento que Rosivaldo cavava, conforme disse o Corpo de Bombeiros.

Populares chegaram ao local e tentaram socorrer a vítima, mas não tiveram sucesso. O Corpo de Bombeiros chegou ao local e confirmou o óbito.

