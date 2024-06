Corumbá de Xangô e de São João!

Circuito Kaô de Corumbá de Xangô visa fomentar a valorização da cultura do povo negro, combater o racismo e gerar renda entre as comunidades tradicionais

Patrimônio Cultural e Imaterial de Mato Grosso do Sul e do Brasil, o tradicional Banho de São João de Corumbá e Ladário reúne moradores e pessoas de diversas partes do país para descer com andores e banhar a imagem de São João no rio Paraguai, como referência ao momento em que João Batista batizou Jesus Cristo, para o catolicismo. Mas, assim como nos versos cantados por Gil, Caetano e Maria Bethânia, na música ‘São João, Xangô Menino’, a data também é uma homenagem a Xangô, o orixá da justiça, para as religiões de matriz africana.

Para promover o sincretismo religioso, e mostrar a riqueza histórica e cultural da região, será realizado no dia 23 de junho, durante o Arraial do Banho de São João o Circuito Kaô de Corumbá de Xangô, que promete revelar a vibrante cultura regional da Cidade Branca através de suas raízes negras, por meio de uma imersão por locais e por um conhecimento pouco difundido.

O Circuito Kaô de Corumbá de Xangô oferece uma imersão completa na cultura afro-brasileira e nas tradições locais, com uma programação repleta de culinária típica, costumes do homem pantaneiro e o legado histórico por trás das festividades do próprio Banho de São João, casarões e casas de oração existentes na cidade, como explica a idealizadora da startup Bela Oyá, Thayná Cambará.

“Nosso roteiro mergulha nas riquezas culturais e espirituais da região de Corumbá, especialmente durante o Arraial do Banho de São João. Esse circuito oferece aos visitantes a oportunidade de vivenciar de perto as tradições do sincretismo religioso presente na região, destacando o papel do Orixá Xangô e do Santo São João nesse contexto”.

Promovido pela startup Bela Oyá Pantanal, o roteiro inclui visitas às Pedreiras de Xangô, ao Memorial do Homem Pantaneiro e às casas religiosas. Além disso, a experiência destaca os costumes e a vida cotidiana da população local, proporcionando uma conexão profunda com as tradições e a história da região. O passeio inclui almoço, água mineral ao longo de todo roteiro, degustação de pratos típicos e veículo privativo durante a programação para facilitar os acessos devido às ladeiras da cidade.

Thayná Cambará, fundadora da Bela Oyá Pantanal, comenta sobre a importância de valorizar a cultura afro-brasileira através do afroturismo. “É uma forma de valorizar e reconhecer a contribuição histórica e cultural do povo negro. Associar o Circuito Kaô Corumbá de Xangô ao Arraial do Banho de São João é essencial, pois essa festa tem raízes afrodescendentes e conversa profundamente com a ancestralidade presente em Corumbá. O Circuito pretende enaltecer essas tradições e, consequentemente, combater a desinformação e o racismo.”

Ela também ressalta a importância do circuito na economia criativa e na preservação e valorização do patrimônio cultural de Corumbá. “O Circuito de Afroturismo no Pantanal de Corumbá busca valorizar a cultura afro-brasileira, oferecendo atividades que incluem visitas a comunidades remanescentes quilombolas, vivências em terreiros de religiões de matriz africana e experiências gastronômicas com pratos típicos da culinária afro-brasileira e dos povos de terreiros. Algo que também gera renda às diversas famílias que recebem esses visitantes.”

Para todos

Em abril, a startup Bela Oyá Pantanal lançou internacionalmente o circuito de afroturismo do município de Corumbá, considerada a capital do Pantanal de MS. A solenidade oficial foi promovida dentro da feira de viagens e turismo WTM Latin, em São Paulo, a convite da Fundtur (Fundação de Turismo de MS).

“Este ano a WTM iniciou a Rota da Diversidade, que trabalhou três vertentes: afroturismo, turismo LGBT e turismo 60+. A iniciativa é um mapeamento de serviços dos expositores que abordam os temas”, diz Thayná que tem na magnitude do evento a parceria “com a FundTur que contou no stand com a presença do Sebrae Nacional. Isso ressalta a relevância da inovação social, do empreendedorismo feminino, do compromisso com a valorização da cultura afro-brasileira e, claro, de iniciativas sustentáveis que promovam a conservação dos biomas brasileiros”.

Banho de São João

Realizado às margens do Rio Paraguai, responsável pela inundação da planície pantaneira e pela abundância de vida que existe no bioma, o Circuito Kaô Corumbá de Xangô é promovido durante o Arraial Banho de São João na festa junina da cidade. As festividades remontam às origens de Corumbá e, em 2021, devido a sua importância, o tradicional banho foi tombado como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

O São João Pantaneiro é único, pela tradição do banho ou batismo, com influências da cultura portuguesa e incorporação de danças indígenas e africanas, onde se destacam os cantadores de cururu e suas violas-de-cocho e as cirandas do siriri no levantamento do mastro do santo. A origem da festa criada pelas classes pobres remonta ao final do século XIX.

Xangô

Xangô é o Senhor da Justiça, o Orixá da Lei. Rege os domínios do fogo, expresso nos raios e nas lavas de vulcão. Seu axé [força e energia sagrada de cada orixá] está nas pedreiras. É considerado de grande poder, Orixá justiceiro por isso, para se pedir justiça a Xangô é necessário que seja realmente justa a situação, pois ele olhará os dois lados da situação. Por isso, seu instrumento é o Oxé (o machado de duas lâminas). É a representação do espírito maduro, grande líder, conhecedor do bem e do mal.

Dia 24 de junho é lembrado, para o catolicismo, como o dia do nascimento de São João Batista, o santo que batizou Jesus Cristo. Para as religiões de matrizes africanas, é dada homenagem a Xangô, o orixá da justiça. Os dois são lembrados através de um elemento tradicional junino: a fogueira.

Serviço

O Circuito Kaô de Corumbá de Xangô no Banho de São João será realizado no dia 23 de junho, das 8h às 12h e das 15h às 21h30, na Praça da Independência – Rua Dom Aquino, s/n, em frente ao Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora, Corumbá (MS). Reservas: (67) 99834-2325 ou pelo e-mail [email protected]

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.