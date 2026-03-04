Suspeito morre após tentativa de assalto contra cabo da PM na fronteira

Um jovem de 21 anos morreu na noite de terça-feira (3) após tentar assaltar um cabo da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em Ponta Porã, município que faz fronteira com Pedro Juan Caballero e distante 313 quilômetros de Campo Grande. O comparsa conseguiu fugir.

De acordo com o boletim de ocorrência, o policial, de 41 anos, realizava caminhada pela Avenida Vinicius Soares do Nascimento, por volta das 19h10, quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta com placa estrangeira. Um deles desceu armado e anunciou o roubo, exigindo o telefone celular e fazendo ameaças.

O militar informou que se identificou como policial no momento da abordagem. Ainda segundo o registro, um dos suspeitos efetuou disparo em direção à vítima. Diante da agressão, o cabo reagiu e atirou contra a dupla.

O jovem foi atingido e caiu na via. Equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul foi acionada e encaminhou o suspeito ao Hospital Regional de Ponta Porã, sob escolta policial. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

No local, policiais apreenderam um revólver calibre .38 com munições, três aparelhos celulares, dinheiro em guaranis e uma porção de entorpecente. A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e a Perícia Técnica realizaram os levantamentos.

O cabo se apresentou espontaneamente na 1ª Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como tentativa de roubo e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.