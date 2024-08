Acidente entre carro e moto deixa um morto e outro em estado grave em Dourados

Um homem, de 29 anos, identificado como Thiago de Jesus Canete, morreu na manhã deste domingo (11), em um acidente entre carro e motocicleta no cruzamento das ruas Monte Alegre com Filinto Muller, no Bairro Jardim Pantanal, em Dourados. Um outro homem foi socorrido em estado grave.

Segundo informações iniciais, o Gol seguia pela Rua Monte Alegre quando foi atingido pela motocicleta que vinha na contramão na Filinto Muller. Com o impacto da batida, os ocupantes do veículo menor foram arremessados para o chão.

Equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada, mas ao chegarem no local constataram a morte de Thiago. O amigo do rapaz sofreu diversas fraturas e foi socorrido em estado grave. O condutor do Gol não sofreu ferimentos.

Conforme ainda relatos, quem conduzia a motocicleta, além de estar na contramão, o veículo invadiu a preferencial causando o acidente. Equipes da Polícia Civil e Perícia foram acionadas para cuidar do caso.