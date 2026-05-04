Estácio abre atendimento gratuito para quem precisa declarar Imposto de Renda em Campo Grande

Entre recibos, informes e prazos, a declaração do Imposto de Renda costuma virar uma tarefa adiada até o último momento. Em Campo Grande, uma iniciativa da Estácio quer facilitar esse processo, oferecendo atendimento gratuito e orientado à população.

A ação é realizada por acadêmicos do curso de Ciências Contábeis, sob supervisão de professores, e permite que os estudantes coloquem em prática o que aprendem em sala enquanto auxiliam contribuintes no preenchimento da declaração. Para quem participa, é uma forma de declarar com mais segurança e tirar dúvidas diretamente com quem está sendo preparado para atuar na área.

O atendimento é voltado tanto para a comunidade interna quanto externa, com foco em contribuintes com renda anual de até R$ 50 mil e apenas uma fonte de renda. A proposta é ajudar a evitar erros e reduzir o risco de pendências junto à Receita Federal do Brasil.

Os atendimentos acontecem ao longo de maio, na Sala da CPA, no térreo da instituição. Às terças e quartas-feiras, o serviço será realizado das 17h às 18h30, nos dias 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27. Já às sextas-feiras, o atendimento ocorre das 14h30 às 18h30, nos dias 8, 15, 22 e 29.

Podem ser atendidos contribuintes da comunidade interna e externa que tenham renda anual de até R$ 50 mil e apenas uma fonte de renda. No dia do atendimento, é necessário apresentar documentos básicos, como a última declaração do Imposto de Renda, documentos pessoais, comprovante de residência, informes de rendimento, extratos bancários e dados de dependentes, além de comprovantes de despesas com educação e saúde e, se houver, documentos relacionados à compra ou venda de bens ao longo de 2025.

Para participar, é necessário agendar previamente pelo WhatsApp (67) 9229-4773. As vagas são limitadas e o atendimento ocorre conforme a disponibilidade de horários.