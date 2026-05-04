Com dois dias de atrações, Festa do Queijo começa nesta sexta-feira (8)

A contagem regressiva já começou: a 9ª edição da tradicional Festa do Queijo acontece neste fim de semana, nos dias 8 e 9 de maio, a partir das 17h, em frente à Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, no distrito de Rochedinho. O evento chega com programação ampliada e atrações musicais preparadas para animar os dois dias de festa.

Consolidada no calendário local, a Festa do Queijo acontece sempre no mês de maio, antecedendo o Dia das Mães, e reúne produtores, moradores e visitantes em um ambiente que valoriza a cultura regional e a produção artesanal. Neste ano, a ampliação para dois dias atende à crescente demanda de público e reforça a importância do evento para a economia e o turismo da região.

A feira contará com diversos expositores, reunindo desde produtores de queijos artesanais, como o inovador queijo de tereré até barracas com doces típicos, como doce de leite e ambrosia. Entre os destaques, o público também poderá encontrar o expositor de galeto de pequi, ampliando as opções gastronômicas e valorizando sabores regionais.

A programação inclui ainda atrações culturais voltadas para todas as idades, garantindo um ambiente festivo, acolhedor e ideal para as famílias.

Outro destaque da edição é a participação dos alunos da Escola Municipal Agrícola Barão do Rio Branco, que estarão presentes como expositores, apresentando produtos desenvolvidos durante as atividades pedagógicas, fortalecendo a integração entre educação, produção e comunidade.

No último ano, a festa reuniu cerca de 10 mil pessoas, e a expectativa para 2026 é de um público ainda maior, impulsionado pelo novo formato e pela diversidade de atrações.

A orientação é para que o público se programe e participe. A Festa do Queijo é uma oportunidade de prestigiar os produtores locais, incentivar a economia regional e aproveitar momentos de lazer em família.