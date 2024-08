ACP realiza debate entre candidatos à prefeitura de Campo Grande na próxima segunda-feira

A ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) realiza na segunda-feira (19), debate entre os candidatos à prefeitura de Campo Grande, com início às 19h, no Espaço de Formação e Clube de Campo da ACP. A plateia será limitada, composta por professores representantes sindicais que estarão devidamente credenciados.

Tradicional no calendário das eleições, o debate entre candidatos terá transmissão simultânea nas redes sociais da ACP: Facebook, Instagram e Youtube. É destacado que o debate eleitoral tem como função o exercício da democracia e o objetivo de oportunizar aos postulantes à prefeitura da capital a oportunidade de apresentarem suas propostas e ouvirem as demandas dos profissionais da educação pública.

“O debate entre os candidatos e candidatas é uma oportunidade para que os professores conheçam e avaliem quais são os projetos e os compromissos de cada um com a educação pública”, explica o presidente da ACP, Gilvano Bronzoni. “É necessário eleger políticos realmente comprometidos com os anseios da categoria”, finaliza.

A vice-presidenta da ACP, professora Josefa Silva, explica que “nós educadoras e educadores temos papel primordial neste processo eleitoral. O direito ao voto foi conquistado por meio de muita luta e a garantia do Estado Democrático de direito precisa ser fortalecido diurnamente”.

Professora Josefa afirma ainda “que muitos eleitores, entretanto, não acreditam ser possível mudar a história de um país, de um estado e de um município e insistem na ideia de que a corrupção é inerente à política brasileira”. Todos os candidatos presentes receberão um documento contendo as propostas da categoria para a Educação Pública da REME.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.