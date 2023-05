Netflix perde assinantes após fim de compartilhamento de senhas

A implementação das medidas da Netflix para coibir o compartilhamento de senhas pode, de fato, ter um impacto significativo na base de assinantes brasileiros, uma vez que muitos utilizam o acesso compartilhado com amigos e familiares.

O fim dessa prática pode resultar em uma diminuição na quantidade de assinantes, o que, por sua vez, pode afetar negativamente a receita da empresa. No entanto, a Netflix também tem expectativas de que essa mudança possa estimular a obtenção de novas assinaturas e impulsionar o crescimento.

O intuito na nova regra é reforçar a assinatura de mais pessoas, de forma individual na plataforma, o que poderia compensar a perda de assinantes vinda do compartilhamento de senhas.

Perda de assinantes

Após o término do compartilhamento de senhas em fevereiro de 2023, estima-se que a Netflix tenha perdido cerca de um milhão de assinantes na Espanha.

Agora, com a recente decisão da empresa de implementar medidas técnicas para detectar e impedir o compartilhamento de senhas em todo o país, os assinantes brasileiros podem enfrentar um efeito semelhante.

Conforme apontado pela pesquisa da Kantar, empresa de pesquisa de mercado, aproximadamente dois terços dos assinantes espanhóis utilizavam senhas compartilhadas para acessar a plataforma da Netflix.

Após a implementação de medidas para coibir essa prática, a empresa perdeu mais de um milhão de assinantes no primeiro trimestre de 2023. No Brasil, a situação é semelhante, com uma taxa elevada de compartilhamento de senhas e a recente adoção de novas políticas pela Netflix para combater essa prática.

O Procon do Paraná notificou na última sexta-feira (26) a Netflix pela cobrança por compartilhamento de senhas. De acordo com o órgão, a empresa não deixou claro como vai diferenciar compartilhamento do uso regular pelos mesmos usuários em diferentes aparelhos.

Com informações do Jornal Contábil.