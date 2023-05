Tratamento de homeopatia está em alta, em Mato Grosso do Sul

Até 500 milhões de pessoas aderiram à alternativa, afirma especialista

Segundo o dossiê de Homeopatia, publicado pelo Cremesp (Conselho Regional de Medicina do Estado de SP) em 2017, mais de 500 milhões de pessoas no mundo já utilizavam homeopatia para o tratamento de diversas doenças. Esse é o caso da jornalista Evellyn Rabelo, que descobriu a bronquite e sinusite na infância e, aos oito anos, descobriu o tratamento homeopático.

“Eu sofria com crises intensas e depois de inúmeros tratamentos sem sucesso eu e minha família conhecemos a homeopatia. Após um período de tratamento, eu praticamente não tive mais nenhuma crise, por isso eu digo que a homeopatia salvou minha vida. Hoje, eu tenho uma filha de três anos e uso a medicina homeopática com ela também, e indico para todo mundo porque fez e faz muita diferença”, explicou.

Os homeopáticos são desenvolvidos com elementos de origem vegetal, mineral e animal para criar os medicamentos e tratar os pacientes. Essa prática não pretende apenas curar a doença ou tratar os sintomas, mas recobrar o equilíbrio orgânico do paciente. Assim, com o uso do medicamento homeopático, o paciente faz um tratamento completo e suave, que vai curar a doença sem agredir o organismo e sem causar efeitos colaterais, o que proporciona melhora na imunidade.

De acordo com o farmacêutico Ronaldo de Jesus Costa, assessor técnico do CRF/MS (Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul), a homeopatia é indicada para o tratamento de diversas doenças, tanto fisiológicas quanto psicológicas. “Existem estudos bem aprofundados na área que comprovam a eficácia, tanto que é uma prática reconhecida pelo Ministério da Saúde e faz parte das Políticas Nacionais de Práticas Integrativas e Complementares”, explicou.

Ronaldo ainda ressaltou que boa parte das prescrições de tratamentos homeopáticos são destinados a pacientes que sofrem com crises de ansiedade e pânico, além de síndromes alérgicas. “A homeopatia também engloba tratamentos para a melhora da imunidade e de dores crônicas, então, existe uma gama bem ampla quando se trata da utilidade dessa prática, para as pessoas”, finaliza.

Resolutividade, baixo custo e amplo alcance

A reportagem do jornal O Estado entrevistou o médico homeopata e acupunturista da Unimed, Dr. Max Henrique Bortotto Garcia, que afirmou que, nos últimos anos, a homeopatia tem demonstrado resolutividade, baixo custo, amplo alcance e incontestável aceitação social. “Essa prática integrativa é importante porque realiza a avaliação do paciente em sua totalidade, nos seus aspectos mentais, emocionais e físicos, ou seja, a investigação do que está por trás da doença, o entendimento do que seja o doente com sua doença de forma individualizada e não apenas o tratamento da doença, mas do paciente, que manifesta aquilo”.

O especialista ainda ressaltou que o tratamento deve ser indicado toda vez que, no estado alterado da saúde, o sistema de defesa do paciente não conseguir se recuperar sozinho e, por ser um medicamento natural, pode ser utilizado em adultos, crianças, idosos e gestantes. “As pessoas estão buscando cada vez mais um tratamento mais natural e que agrida menos o corpo, portanto, a homeopatia tem crescido, neste aspecto”, salientou.

O médico finalizou, afirmando que, por sua experiência em consultório, é possível perceber um grande aumento no número de pacientes que procuram a homeopatia como forma de tratamento. “Estima- -se que, na atualidade, cerca de 500 milhões de pessoas utilizam a homeopatia como forma terapêutica em todo o mundo, e isso representa cerca de 7% da população mundial”, acrescentou.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

