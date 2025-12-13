Serviços para pets são oferecidos nesta tarde de sábado no Shopping Bosque dos Ipês

tutor deve estar n0 CadÚnico para conseguir cadasrar cachorros para a castração

Nese sabado (13), o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) realiza serviços gratuitos de cadastro para castração, vacinas e exames para pets no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. O atendimento começa às 14h e vai até às 17h.

No local, as vacinas disponiveis são contra a raiva e tambem havera coleta de sangue para teste rápido de leishmaniose. A vacina conra a raiva pode ser aplicada tanto nos cachorros quanto em gatos. Os pets podem recebê-la a partir dos 3 meses de idade, uma vez por ano.

No caso dos cachorros, o serviço do cadastro da castração é disponibilizado apenas para os tutores inscritos no CadÚnico (Cadastro Único) do Governo Federal. Se o tutor só precisar agendar a castração no local , não precisa levar o animal.

No local, tambem havera orientações sobre animais peçonhentos, como morcegos, alem da feira de adoção que aconece partir das 16h, no centro comercial até as 20h.

Os serviços são oferecidos por protetores independentes, pela Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e por um hospital veterinário da Capital

