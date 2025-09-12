Faculdade Insted sedia imersão inédita em planejamento estratégico com uso de tecnologia, IA e Ciência de Dados

Evento é exclusivo para 50 empresários e será comandado por Robson Bessa, referência nacional em estratégia e alta performance empresarial

No próximo dia 23 de setembro, a Faculdade Insted, em Campo Grande, será palco da StrategyPRO Experience, uma imersão dedicada ao desenvolvimento do planejamento estratégico de pequenas e médias empresas. O evento tem vagas limitadas para 50 empresários. O objetivo é oferecer uma experiência intensa e prática, durante um dia inteiro, guiada por uma metodologia exclusiva que une Inteligência Artificial Generativa, Ciência de Dados e tecnologia de ponta para acelerar a construção de estratégias empresariais robustas e adaptadas ao cenário atual.

A imersão será liderada por Robson Bessa, fundador e CEO da Unblock It, considerada a primeira consultoria boutique da nova economia no Brasil. Com uma trajetória sólida, Bessa é especialista em estratégia, finanças, governança e capital humano, atua como conselheiro profissional pelo IBGC e já liderou processos de transformação organizacional em empresas nacionais e internacionais. É também criador dos produtos digitais StrategyPRO, HumanPRO e EnterprisePRO, além de mentor de líderes empresariais e professor de pós-graduação.

“Não se trata de um evento motivacional, nem de uma aula ou Workshop de cinco horas. É um dia intenso de trabalho estratégico com transferência de conhecimento e entrega real. O participante sai com o planejamento da sua empresa construído, pelas próprias mãos, com apoio da tecnologia e de uma equipe experiente. É uma oportunidade rara para empresários que querem construir o futuro com reflexão, método e tomar decisões com mais clareza, deixando de apagar incêndios no dia a dia”, afirma Bessa.

A StrategyPRO Experience é voltada especialmente para empresários, gestores e líderes de pequenas e médias empresas que desejam transformar a forma como planejam e conduzem seus negócios, com uma abordagem moderna, eficiente e um investimento muito acessível. Ao final do evento, cada participante sairá com o plano estratégico completo da sua empresa, metas, indicadores e um plano de ação executável para os próximos 12 meses. Interessados podem garantir a participação pela internet. Clique aqui e garanta a sua participação.

