Encontro de Procons municipais de MS acontece em Rio Brilhante

Rio Brilhante reúne entre hoje (27) e quarta-feira (29) gestores de Procons municipais e especialistas em direitos do consumidor em encontro que inclui debates sobre os serviços bancários, de energia elétrica e os desafios para a redução do superendividamento.

Promovido pela Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos) e pela prefeitura de Rio Brilhante, com organização conjunta do Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor) e Procon de Rio Brilhante, o evento deve reunir até 43 Procons em atuação no Estado.

“Os gestores escolheram como temas principais o sistema financeiro e energia elétrica como pautas prioritárias da 23ª edição do Encontro dos Procons Municipais de Mato Grosso do Sul. Pretendemos, então, ampliar os debates para qualificar ainda mais o atendimento prestado à população”, destaca o secretário-executivo do Procon/MS, Angelo Motti.

Coordenadora do Procon de Rio Brilhante, Beatriz Marques ressalta que sediar o encontro vai permitir o intercâmbio de experiências entre as unidades de orientação e defesa dos direitos consumeristas, assim como ressaltar a credibilidade do trabalho realizado no município junto aos consumidores e fornecedores.

Em pauta

Após a abertura do evento, ocorre palestra da economista e consultora econômica do IDEC (Instituto de Defesa de Consumidores), Ione Alves Amorim, abordando os desafios para a redução do superendividamento no país.

Na sequência, a coordenadora da ouvidoria da Claro S/A, Camila Bernardes, apresenta uma solução de atendimento aos consumidores por meio de totens instalados nos Procons.

Para o dia 28 estão previstas as palestras da gerente de normas e de relacionamento com o consumidor e autoregulação da Febraban (Federação Brasileira de Bancos), Alessandra Camargos, sobre a “proteção do consumidor bancário”, e do presidente da Frente Nacional dos Consumidores de Energia Elétrica e ex-diretor-geral do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), Luiz Eduardo Barata Ferreira, relacionada “a luta dos consumidores pela Justiça no custo da energia”.

O evento encerra n quarta abordando a regulação do setor elétrico, com palestras do gerente de planejamento da Energisa, Rodolfo Acialdi Pinheiro, e da gerente jurídica da Energisa, Ana Carolina Lordão Pontes.

A programação completa está disponível no site do XXIII Encontro de Procons Municipais.

Com informações do Portal de MS.

