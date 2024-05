Colégio Adventista Jardim dos Estados mobiliza ação solidária para animais abandonados

Em uma iniciativa que une educação e solidariedade, o Colégio Adventista Jardim dos Estados, em parceria com a ONG “Causa Animal”, lança uma campanha para arrecadar rações para os animais abandonados da cidade. A campanha, intitulada “Uma Atitude de Carinho para Ajudar um Focinho”, busca engajar a comunidade escolar e promover a conscientização sobre o bem-estar animal.

A parceria entre o colégio e a ONG surgiu de uma conversa com a professora de Projeto de Vida sobre o papel mais relevante que a escola poderia desempenhar na comunidade. “Queríamos fazer mais do que apenas ensinar, queríamos ter um impacto positivo na sociedade,” afirma o diretor Lucas.

Objetivos da Campanha

– Arrecadar ração para cachorros abandonados.

– Conscientizar a comunidade escolar sobre a importância da participação em projetos sociais.

Histórico de Ações

Nos anos anteriores, a escola desenvolveu o projeto “Natal do Amor”, que consistia no apadrinhamento de alunos de escolas públicas para doação de cestas básicas, presentes e atividades recreativas.

Detalhes da Campanha Atual

A escola se comprometeu a arrecadar a maior quantidade possível de rações para cães e gatos, incentivando os alunos por meio de palestras, visitas a animais resgatados pela ONG, distribuição de cartilhas e, como prêmio, a degustação de açaí para os alunos do EFAF e do EM.

“A importância dessa campanha é enorme. Estamos promovendo conscientização e conhecimento sobre o bem-estar animal entre as crianças, que podem ajudar agora e no futuro. Elas levam informações para os pais e aprendem a cuidar dos seus animais com amor e respeito, ajudando a minimizar crimes e abandono,” explica Gessyka Câmara, pedagoga responsável pelas palestras.

Desafios Enfrentados

“Os protetores de animais enfrentam muitos desafios, especialmente porque muitos são aposentados e dependem apenas de doações. O Banco de Ração é uma forma essencial de ajudar a manter esses animais saudáveis,” destaca Ana Luiza Lourenço, Subsecretária do Bem-Estar Animal.

Benefícios para os Alunos

“Com a conscientização sobre o que um animal realmente precisa, os alunos desenvolvem um olhar mais apurado para o bem-estar animal e aprendem sobre a responsabilidade de ser tutores responsáveis, além de se tornarem cidadãos que promovem uma cidade livre da crueldade animal,” acrescenta Ana Luiza.

Distribuição das Rações

As rações arrecadadas serão distribuídas por meio de sorteios entre ONGs e protetores cadastrados, conforme a lei 6.462 de 3 de junho de 2020.

