Empresas ativas em Campo Grande cresce 9,21% frente a Julho de 2022

O número de empresas abertas em Campo Grande chega a 125.674, conforme dados da Receita Federal (que consideram apenas pessoas jurídicas ativas com atividade mercantil, ou seja, com fins lucrativos). Os dados refletem um crescimento de 9,21%, frente aos 115.078 registrados em julho de 2022.

A informação corresponde aos resultados de aberturas de empresas referente ao primeiro quadrimestre de 2023. De acordo com os dados apontados no Mapa, 9.549 empresas foram abertas em Campo Grande até o mês de maio, contra as 8.799 empresas abertas no mesmo período de 2022.

Com mais facilidade e aumento das empresas, outro número que também cresce é o de geração de emprego. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Previdência, Campo Grande gerou mais 1.011 vagas no mercado formal no mês de maio.

No acumulado de 2023, foram gerados 4.417 empregos formais, colocando Campo Grande na oitava posição entre as 27 capitais que, proporcionalmente, ampliaram seu contingente total de empregados com carteira assinada.

O último dado sobre desemprego divulgado pelo IBGE mostra que Campo Grande fechou o 1º trimestre de 2023 com índice de 3,4% de desocupação, a menor entre as capitais, o que poderia indicar uma situação de pleno emprego. Acesse também: CBF está perto de acordo com Diniz para assumir seleção interinamente

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.