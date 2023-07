Paranaíba completa hoje 166 anos e se destaca na educação superior e qualidade de vida

Paranaíba, município localizado no Estado do Mato Grosso do Sul, celebra hoje (04/06) seus 166 anos de história com orgulho. Conhecida como “Capital do Bolsão” e pela terra vermelha, Paranaíba é lar dos paranaibanos, seus habitantes que contribuem para o desenvolvimento e progresso da região.

Com uma extensão territorial de 5.402,7 km², Paranaíba abriga uma população de aproximadamente 42.148 habitantes, resultando em uma densidade demográfica de 7,8 habitantes por km². A cidade está situada a 95 km a noroeste de Jales (SP), a maior cidade nas proximidades.

Geograficamente, Paranaíba está localizada a 398 metros de altitude, nas seguintes coordenadas: latitude 19° 40′ 21” Sul e longitude 51° 11′ 45” Oeste. Essa localização estratégica proporciona um ambiente propício para o desenvolvimento econômico e integração regional.

A cidade conta com uma administração municipal ativa, liderada pelo prefeito Maycol Henrique Queiroz Andrade, que está comprometido em impulsionar o crescimento e o bem-estar da comunidade paranaibana.

Destaca-se que Paranaíba tem se tornado um polo educacional na região leste do Estado. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) tem o Câmpus de Paranaíba como referência em educação superior. A instituição orgulha-se de sua contribuição para o desenvolvimento educacional na cidade e na região circundante, fornecendo uma sólida formação acadêmica para os estudantes.

Para além da educação, Paranaíba possui uma rica cultura e patrimônio histórico. A cidade está estrategicamente localizada em uma região de integração econômica com outros estados brasileiros, como São Paulo, Minas Gerais e Goiáse por este motivo, foi apelidada carinhosamente de “Capital do Bolsão”. Essa situação tem sido explorada cada vez mais, especialmente com a construção do gasoduto e o fortalecimento das relações comerciais dentro do Mercosul.

A gastronomia local é outro destaque, com pratos tradicionais como a “quenga” e a “galinhada com gueirova”, que encantam os paladares dos moradores e visitantes. No artesanato, o macramê, um trabalho manual de cordas, e as gamelas indígenas se destacam, representando a cultura e habilidades dos artistas locais.

Paranaíba também possui um grande potencial para o turismo, com suas peculiaridades históricas e culturais. A região oferece uma variedade de atrativos que atraem visitantes, desde monumentos históricos até belezas naturais, como rios e cachoeiras. Os turistas têm a oportunidade de mergulhar na rica história e na cultura vibrante da cidade, tornando sua visita uma experiência memorável.

Neste aniversário de 166 anos, Paranaíba celebra seu passado e olha para o futuro com esperança e determinação. Com sua educação de qualidade, potencial econômico e riqueza cultural, a cidade continua a crescer e se destacar como um lugar de oportunidades e prosperidade para seus habitantes e visitantes.