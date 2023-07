Governador participa de reunião sobre Reforma Tributária

O Governador Eduardo Riedel ( PSDB), está em Brasília nesta terça-feira (4), participando de uma série de compromissos dentre eles a reunião que acontece às 19h para discutir com mais governadores do país sobre a Reforma Tributária.

A Reforma é um tema que tem sido muito discutido dentro de cada Estado para que venha somar e não se tornar uma vilã. O tema tem sido acompanhado de perto por Riedel que já esteve em outros meses em Brasília em reuniões sobre o tema.

Hoje pela manhã Riedel participou de uma reunião no Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e Governadores do Codesul e Cosud (RS – RJ – SP –SC – PR – MG – ES – MS).

De noite será a reunião de debate sobre a Reforma Tributária.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.