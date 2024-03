Emprega CG Mulher: Iniciativa terá mais de 100 vagas exclusivas para o público feminino

Dando continuidade à programação da Prefeitura Municipal alusiva ao Mês da Mulher, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) realiza uma edição especial do Emprega CG no dia 13 de março: o Emprega CG Mulher. A iniciativa reunirá 6 (seis) empresas parcerias na sede da Funsat, das 7h30 às 12h, ofertando 111 vagas exclusivas para o público feminino.

Nesta edição, Supermercado Pires, Novatec, Fort Atacadista, Shopping Eldorado, Funcional e Lojas G ofertam vagas para Operadora de Caixa (38); Repositora (20); Auxiliar de Limpeza (25); Assistente Administrativo (1); Atendente do setor de Frios & Laticínios (20); Motorista – leve (3); Promotora de Vendas (2) e Fiscal de Loja (2).

Além das vagas ofertadas pelas empresas parceiras, estarão disponíveis todas as oportunidades cadastradas no sistema da Fundação do Trabalho.

A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Funsat orienta às candidatas que compareçam à ação portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência.

