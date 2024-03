Sesc Geek 2024 dá largada no final de março com torneios de games, just dance e cosplay

A partir de 23 de março o universo nerd toma conta do shopping Norte Sul Plaza, em mais uma edição do Sesc Geek, com torneios de games, Just Dance e concurso de cosplay, todos com premiações em dinheiro.

Serão duas semanas de intensa programação ao longo dos dias, tudo gratuito. Assim como nas edições anteriores, o evento terá a exposição do Museu do Videogame, onde o visitante poderá matar saudades dos games que atravessaram as décadas e jogar com os mais atuais.

De acordo com o curador do Museu do Videogame Itinerante, Cleidson Lima, é sempre especial realizar a exposição na cidade onde ela nasceu. “Quando começamos com nosso evento em 2011, eram um pouco mais de 70 videogames. Atualmente, o acervo é quase cinco vezes maior e traz uma série de atrações que têm sempre uma grande participação do público de Campo Grande”.

Ao longo da programação também haverá atividades recreativas com karaokê, jogos, coreografias e desafios nerds envolvendo toda a família. Quem passar pelo shopping ainda poderá conferir os trabalhos de diversos artistas locais, colecionadores, show de hipnose, tatuagem Geek e muito mais.

Torneios – O torneio de Just Dance é um dos mais divertidos e também o mais longo do evento. As seletivas começam no dia 23 de março e terminam no dia 5 de abril. Os competidores podem dançar todos os dias e ir atualizando suas pontuações. Eles farão a inscrição por meio de link e avisarão ao promotor do palco que sua dança faz parte da competição. Os jogadores com as 10 maiores pontuações farão a grande final no dia 6 de abril (penúltimo dia de evento).

Também começam no dia 23 os torneios de jogos atuais e antigos. Durante a semana, a maioria começa às 18 horas. Nos fins de semana, às 16h. São 16 vagas por torneio. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas 1 hora antes no balcão de atendimento do museu, conforme cronograma.

O concurso de cosplay, uma das atrações mais esperadas, será no encerramento, dia 07 de abril, às 17 horas. As inscrições deverão ser feitas por um link que estará à disposição na bio do instagram @sescms. Todos os participantes do torneio precisam confirmar suas inscrições dentro do Museu do Videogame Itinerante, no dia do desfile, 2 horas antes do início.

Com informações da assessoria