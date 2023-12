Em tempo recorde, Adriane Lopes resolve em 22 dias questão da moradia para famílias do Mandela

A prefeita Adriane Lopes, mais uma vez, evidencia sua capacidade de gestão ao anunciar a construção das 187 unidades habitacionais destinadas às famílias da Comunidade Mandela. Com resposta em um tempo recorde de 22 dias, para as famílias que sofreram com incêndio que afetou grande parte dos barracos, a Prefeita demonstra o comprometimento da gestão municipal. O projeto, financiado integralmente com recursos do município, visa resolver definitivamente o problema habitacional dessas famílias.

Adriane Lopes ressaltou o planejamento minucioso, as intensas negociações e o esforço conjunto de todas as pastas envolvidas para proporcionar habitação digna às famílias afetadas. “É um compromisso que estamos cumprindo, dando início imediato às obras na próxima segunda-feira. Ações como essa, em prol da população, são nossa motivação para contribuir cada vez mais para o bem de Campo Grande”, afirmou a Prefeita.

Conforme o cronograma estabelecido, a construção das moradias terá início nos bairros José Tavares e Jardim Talismã. Os canteiros de obras começam a ser montados na segunda-feira (12) e, a partir da quarta-feira, dia 14 de dezembro, as primeiras famílias começam a ser reassentadas.

O investimento, da ordem de R$ 15 milhões, será custeado integralmente pelo município, enquanto cada família beneficiada contribuirá com parcelas mensais de R$ 185,00, em um prazo de 360 meses.

A Prefeita enfatizou o comprometimento da Prefeitura em atender todas as famílias da comunidade, proporcionando não apenas o lote, mas também a construção de suas residências. Esse anúncio representa mais um passo significativo na resolução de demandas pontuais em Campo Grande.

Adriane Lopes tem consolidado sua habilidade administrativa ao implementar diversas iniciativas positivas em diferentes setores. Além do projeto habitacional, a prefeita recentemente marcou a história da educação municipal ao lançar projeto de instalação de ar-condicionado em todas as salas de aula das escolas da Rede Municipal.

Outras ações incluem a instalação de energia fotovoltaica, o anúncio de concurso público para professores, busca de desenvolvimento econômico pela Rota Bioceânica e a revitalização de escolas, temas não resolvidos em gestões anteriores.

O reassentamento das famílias da Comunidade Mandela, um desafio considerável, é mais uma conquista que reforça a aprovação da população de Campo Grande à gestão da prefeita Adriane Lopes. Suas ações progressistas continuam a impulsionar sua popularidade entre os campo-grandenses, que já reconhecem e apoiam os esforços em prol do desenvolvimento e do bem-estar da Capital.

Esse reconhecimento chegou ao percentual de 60% de aprovação conforme pesquisa do Instituto Ranking divulgada na semana passada, e que só tende a crescer por conta do empenho de Adriane Lopes, que como primeira prefeita eleita vem fazendo história na Capital. Acesse também: Deputados embarcam de cabeça em comitivas de voos internacionais

Com informações da assessoria