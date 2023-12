Deputados embarcam de cabeça em comitivas de voos internacionais

Camila Jara é a parlamentar que mais participou de eventos no exterior

Os próximos deputados federais sul-mato-grossenses a embarcar em uma viagem internacional serão os deputados Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira, ambos do PL.

Rodolfo Nogueira já está na Argentina e Pollon deve seguir viagem para participar da comitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com destino à posse do presidente eleito Javier Milei, que ocorre neste domingo (10).

Uma lista de deputados federais que pretendem comparecer ao ato circula entre os líderes partidários próximos a Bolsonaro. Até o momento, 50 nomes, sinalizaram que participarão da comitiva. A posse do presidente eleito foi comemorada pelos bolsonaristas que apoiaram a candidatura de Milei.

Também estarão na comitiva, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

Partido dos Trabalhadores

Aproveitando que fazem parte do partido do atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem passado a maior parte do seu mandato viajando para o exterior, os deputados petistas de Mato Grosso do Sul estão aproveitando as oportunidades de viagens.

O deputado Vander Loubet (PT) foi o único deputado do Partido dos Trabalhadores a integrar a comissão do presidente Lula que foi à China, em abril. A viagem serviu para estreitar os laços comerciais e assinar acordos entre os dois países. Em setembro, o parlamentar também viajou para Montevidéu, no Uruguai, onde tomou posse em uma cadeira no Parlasul (Parlamento do Mercosul), representando o Brasil.

Entre os que mais tem viajado, a vencedora é a deputada federal Camila Jara (PT). A deputada está em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, há quase uma semana, participando da COP28, Conferência Global sobre Mudanças Climáticas, que vai até o dia 12 de dezembro. No evento, Camila participa de discussões sobre as soluções para frear as mudanças climáticas, em especial, falará dos biomas Pantanal e Cerrado, levando as demandas e desafios para sua preservação.

Em outubro, Camila participou, ainda, do FAO (Forum Mundial da Alimentação), realizado na sede da ONU em Roma, na Itália.

No mês de junho, a deputada esteve em Bruxelas, capital da Bélgica, onde participou da segunda edição do evento S&D Latin America Day. Composto por dois painéis de discussão, o Latin America Day reúne ex-chefes de Estado e de governo de países latino-americanos e europeus para fortalecer os laços entre as forças progressistas da América Latina e da Europa e discutir cooperações com o objetivo de construir e implementar uma agenda social, democrática e ambiental em ambas as regiões.

Em março, a deputada voou também para Nova York (EUA), para a Conferência da Água, na sede da ONU (Organização das Nações Unidas). Somente nesse ano, foram 4 viagens internacionais.

Senador

Além dos deputados, o senador Nelsinho Trad (PSD/ MS) também fez uma viagem internacional em março deste ano, para o Japão. Nelsinho foi convidado pelo Governo do Japão a cumprir uma missão diplomática de “embaixador de Mato Grosso do Sul para as Nações”, que inclui o continente asiático. Na oportunidade, o senador passou uma semana no país. O senador também esteve em Montevidéu, no Uruguai ,em setembro, onde assumiu mais um mandato no Parlasul.

Por –Daniela Lacerda.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.