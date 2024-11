Pescador é autuado por captura acima da cota permitida no Rio Paraná

Na tarde de ontem (31), um pescador foi atuado em flagrante pela Polícia Militar Ambiental do 2º BPMA após capturar peixes acima da cota permitida, no rio Paraná, em Naviraí.

Os policiais faziam um patrulhamento fluvial e encontraram uma embarcação de pesca amadora com sete exemplares de peixe da espécie Barbado, em um viveiro da embarcação. O pescado somou um total de 24 kg, o que excede o limite de 10 kg mais um exemplar permitido para pesca amadora.

O homem foi autuado com multa de R$ 1.940,00 e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Naviraí.

Já o barco foi apreendido, enquanto o motor de popa, de 30 HP, e o equipamento de pesca, incluindo uma vara e carretilha Evolution, foram encaminhados à sede da 2ª CIA do BPMA em Naviraí.

O pescado também foi levado para a base, com o TADP (Termo de Apreensão e Depósito Provisório).

