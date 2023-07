Dia começa com temperaturas amenas, mas sexta-feira será de calor em MS

O dia começou com temperaturas amenas em alguns municípios de Mato Grosso do Sul, mas a semana encerra com tempo estável, com sol e variação de nebulosidade devido à atuação de uma massa de ar seco. Em Campo Grande, a mínima será de 18°C e a máxima de 30°C.

Conforme informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em Dourados a mínima será de 15°C pela manhã e a tarde o calor predomina, com máxima de 30°C. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 16°C inicialmente e sobem até os 29 °C. Em Ponta Porã terá 17°C cedo e a temperatura se eleva gradativamente até 27°C durante a tarde.

No Pantanal, mínima de 21°C em Corumbá e de 18°C em Aquidauana. A máxima nestes municípios será de 31°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 23°C e chega a 32°C ao longo do dia. No norte, em Coxim, temperaturas variam entre 16°C e 33°C. No Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba terão 14°C no amanhecer e 30°C nos horários mais quentes.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de perigo potencial para baixa umidade do ar em grande parte do Estado, então é recomendável ingerir bastante água, evitar a prática de exercícios em horários mais quentes e comer frutas ricas em líquidos.

Mudanças

Segundo a meteorologia, a partir da próxima semana o tempo começa a mudar, devido à chegada de uma frente fria, que traz chuvas e baixas temperaturas no Estado.

Essas mudanças poderão ser sentidas a partir de quarta-feira (12), principalmente na região Sul. Podem ocorrer chuvas pontuais e intensas, acompanhadas de raios e rajadas de vento nas regiões Sul e Leste de MS. Após a passagem da frente fria ocorrerá uma queda das temperaturas, a partir de quinta-feira (13), porém na sexta-feira (14) as mínimas ficam entre 3°C e 8°C em alguns municípios.

Em Campo Grande a temperatura mínima deverá ficar próxima aos 7 ou 8°C.