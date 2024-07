‘Eleja Mulheres Negras’, Grupo Akilombar discute a importância da representatividade na política nesta quarta

A representatividade em espaços de poder é essencial para garantir que as vozes de pessoas negras, indígenas, mulheres e outras minorias sejam ouvidas e atendidas. A diversidade na política enriquece os debates e decisões, assegurando que as políticas públicas reflitam a pluralidade da sociedade. Com isso em mente, o Grupo Akilombar realiza nesta quarta-feira (31), o evento “Diálogos Amefricanos” e o lançamento oficial da campanha “Eleja Mulheres Negras”.

A iniciativa busca fortalecer a resistência e o empoderamento de pré-candidatas negras de todo o Estado, oferecendo uma base sólida para a luta contra as opressões sistêmicas. “Ao nos unirmos e apoiarmos candidaturas que nos representam verdadeiramente, estamos pavimentando o caminho para uma democracia mais inclusiva e representativa, onde todas as vozes são valorizadas e têm a chance de serem ouvidas”, ressalta a organização.

O “Eleja Mulheres Negras” surge como uma resposta a essa necessidade, incentivando a participação política e a construção de lideranças que verdadeiramente representem as demandas e aspirações. A realização do evento e o lançamento da campanha são passos concretos para reverter essa sub-representação e promover uma democracia mais justa e inclusiva.

O evento busca capacitar e mobilizar mulheres negras, permitindo que elas se tornem protagonistas de suas próprias histórias e agentes de transformação social. A campanha “Vote Mulher Preta” será lançada durante o evento, incentivando a participação política de mulheres negras e promovendo uma democracia mais justa e inclusiva.

A noite contará com a presença de autoridades e pré-candidatas de diversas cidades de Mato Grosso do Sul, além de roda de samba com o grupo Alma Negra e a “feirinha do Laricas”. “Eleja Mulheres Negras” é um movimento por justiça e equidade, reafirmando o compromisso com a construção de um futuro onde todas as vozes sejam ouvidas e valorizadas.

Serviço

Evento: Eleja Mulheres Negras;

Data: 31 de julho;

Horário: A partir das 19h;

Local: COPO Bar e Restaurante – Rua 14 de Julho, 2530;

Mais informações pelo telefone (67) 99640-7144 ou pelo Instagram @akilombar.cg