Em MS, 41 cidades são colocadas em alerta de perigo para vendavais nesta segunda-feira

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) colocou 41 cidades de Mato Grosso do Sul em alerta de perigo para vendavais, nesta segunda-feira (11). O aviso começa às 21h de hoje e segue até as 10h desta terça-feira (12).

De acordo com a meteorologia, são esperadas ventanias que podem variar de 40 a 60 km/h. Por conta disso, há o risco de queda de galhos galhos e de árvores. É recomendado que a população não se abrigue debaixo de árvores, nem estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

As cidades presente no alerta são: Amambai, Antonio João, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram