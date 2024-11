Dois são presos por matar homem a facadas no Centro-Oeste em Campo Grande

Na madrugada deste domingo(11), dois homens foram presos em flagrante por tentativa de homicídio de um homem com 4 facadas crime na Rua Araraquara, no Bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande-MS.

Eles foram identificados R.A.B. de 34 anos e L.R.A. de 35 anos. Já a vítima foi identificada como um homem de 37 anos de idade, identificado como sendo W.R.L.

Populares informaram aos policiais as características físicas dos autores, as vestimentas e os instrumentos que os criminosos utilizaram para cometer o delito.

De acordo com a narrativa das testemunhas, W.R.L. teria tomado uma primeira facada em uma discussão em um bar, tendo saído correndo por alguns quarteirões. Os autores, contudo, o seguiram até as proximidades de sua residência e lá desferiram mais três golpes de faca (dois nas costas e um no braço), quando a vítima tentava se esquivar de um golpe no pescoço.

Os autores foram encontrados ainda nas proximidades do local dos fatos, tendo confessado o cometimento do crime. Ainda em checagem nos sistemas policiais, observou-se que L.R.A. possuía um mandado de prisão em aberto, que também foi cumprido.

Ambos os autores foram conduzidos à DEPAC/CEPOL, onde foi formalizada a prisão em flagrante por homicídio na modalidade tentada. Um terceiro indivíduo, D.S.C. (33), que foi testemunha do crime, mas que estava com mandado de prisão em aberto por outro delito, também foi conduzido para a delegacia e permanecerá custodiado, à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a segurança da população de Campo Grande, garantindo que todas as medidas legais são tomadas para que os casos sejam devidamente esclarecidos e a justiça seja feita.

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC CEPOL) e Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).