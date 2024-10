Em menos de dois meses, mais de 6,5 km de vias foram pavimentadas pela Prefeitura de Campo Grande

As frentes de obras do programa de recapeamento lançado pela Prefeitura de Campo Grande seguem avançando, com mais de 6,5 km de vias já pavimentadas de um total de 59 km previstos. Desses, 51,5 km estão sendo executados pela administração municipal e 7,5 km por meio de terno de compromisso com a Águas Guariroba.

Nesta semana, será concluída a restauração do pavimento asfáltico da Avenida Tancredo Neves, uma das mais importantes do bairro Aero Rancho, no trecho de 1,2 km entre as avenidas Ezequiel Ferreira Lima e Rachel de Queiroz.

Antes, as equipes trabalharam no recapeamento da Avenida Ezequiel Ferreira Lima, entre a Rua da Divisão (bairro Parati) e o Parque Airton Senna, numa extensão de 1,2 km.

Na próxima etapa, conforme o cronograma de trabalho, o grupo vai atuar no bairro Campo Nobre, fazendo a restauração do pavimento asfáltico das ruas Souza Lima, Pedro Paulo Soares de Oliveira e a Avenida Marginal Bálsamo, no Jardim Bálsamo.

Na Avenida Ernesto Geisel, que interliga as regiões Sul e Norte da Capital, a Prefeitura fez a maior obra de melhoria da via dos últimos 40 anos, o que foi comemorado pelos moradores e comerciantes. Em duas semanas, foi feita a colocação de asfalto novo nas duas pistas entre o Shopping Norte Sul e a Avenida Afonso Pena, obra iniciada no início de setembro.

“Chega de tapa-buracos. A partir de agora, as vias de Campo Grande serão completamente recapeadas, como estamos fazendo aqui na Ernesto Geisel. Estamos acompanhando de perto para garantir a qualidade que nossa cidade merece”, afirmou a prefeita Adriane Lopes ao passar pelo local no início dos trabalhos. Antes, a administração municipal já havia executado o recapeamento da Avenida Ernesto Geisel entre as avenidas Afonso Pena e Mato Grosso.

Nessa mesma região foram recapeadas a Rua 15 de Novembro entre a Rua Calógeras e a Avenida Fábio Zahran, e a Rua Santa Adélia, entre a Avenida 2 de Março e a Avenida Ernesto Geisel. Na região das Moreninhas 3,7 km das ruas Camocim, Minas Novas, Anacá, Palmácea, Arati estão sendo recapeados. Trabalho já concluído nas ruas Camocim e Minas Novas.

E todas as vias estão recebendo sinalização viária nova. “Estamos construindo uma cidade mais segura, moderna e eficiente, onde as pessoas possam se deslocar com tranquilidade, sem precisar se preocupar com as condições das vias”, disse Adriane Lopes.

Em parceria com a Águas Guariroba já foram recapeadas as ruas Américo Carlos da Costa, região do Parque de Exposições Laucídio Coelho, e a Avenida Centaurea, no bairro Cidade Jardim. As obras na Rua Santa Adélia também foram executadas por meio de termo de compromisso com a concessionária de água e esgoto. As equipes estão trabalhando ainda no recapeamento de vários trechos da Rua João Pedro de Souza.