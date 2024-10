Finalmente: moradores registram chegada da chuva em Campo Grande após dias de calorão

Após dias de muito calor e tempo seco, os campo-grandenses, enfim, tiveram a oportunidade de ver a chegada da chuva na cidade, no início da tarde desta quarta-feira (9).

Apesar de rápida e fraca, a população comemora a melhora na qualidade do ar e a temperatura que ficou mais amena. “Não deu tempo nem de pegar o celular para gravar. Mas está bom, qualquer coisa é melhor que nada”, disse uma pessoa nas redes sociais.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo potencial para tempestade, que iniciou às 9h50 de hoje e deve seguir até as 10h de amanhã (10).

Ao todo, 72 munícipios de Mato Grosso do Sul estão incluídos no alerta, entre eles, Campo Grande. Há chance de queda de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, ou até 50 milímetros em um dia, além de ventos intensos entre 40 e 60 km/h.

