Campo Grande Vôlei estreia com vitória e tem novo desafio nesta quarta pela Superliga

O Campo Grande Vôlei, representante de Mato Grosso do Sul na Superliga C, estreou com vitória nessa terça-feira (8), e tem novo desafio na noite desta quarta-feira (9).

A vitória de ontem foi sobre o Mais Vôlei Brasília por 3 sets a 0, com parciais de 25/13, 25/9 e 25/12. Os jogos estão acontecendo no ginásio do Círculo Militar, no Amambaí, em Campo Grande.

Os demais resultados da primeira rodada foram Real Brasiliense-DF 0x3 Vila Nova/Universo, Lona Voleibol 3×0 Ascade e Brasiliense 0x3 Ace/Open.

A segunda rodada começa às 14h com Ace/Open x Vila Nova/Universo. Na sequência tem Ascade x Mais Vôlei Brasília e Brasiliense x Real Brasiliense. O Campo Grande Vôlei enfrenta o Lona Voleibol, a partir das 19h.

Os jogos da primeira fase vão até quinta-feira (10), e os jogos decisivos estão previstos para o feriadão. O campeão de cada fase regional da Superliga C sobe para a segunda divisão.