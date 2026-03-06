Em memória à jornalista Vanessa Ricarte, Banco Vermelho será inaugurado na UFMS na segunda-feira (9)

Na próxima segunda-feira (9), às 10h, a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), por meio da Pró-reitoria de Cidadania e Sustentabilidade, inaugura o banco vermelho, uma parceria com o Instituto Banco Vermelho e a Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior). Em alusão ao combate à violência contra a mulher, o ato também será em memória à jornalista Vanessa Ricarte, egressa do curso de Jornalismo da UFMS, turma de 2005, assassinada pelo ex-noivo em fevereiro de 2025.

Na UFMS, a campanha Eu Respeito tem como tema do mês de março a Renovação e ilumina o Monumento Símbolo de vermelho em comemoração ao Dia da Mulher. O programa Sou Mulher UFMS promove ações e debates que incentivam o respeito, o protagonismo e a participação igualitária das mulheres em todos os espaços acadêmicos, científicos e sociais, atuando em diferentes áreas de atendimento, conhecimento e valorização feminina, alinhadas ao ODS 5 da Agenda da ONU 2030, e opera em todos os dez câmpus da Instituição.

O Programa Sou Mulher UFMS apontou que 52,4% dos projetos de ensino, pesquisa e extensão da UFMS foram coordenados por mulheres em 2024, e 44,6% dos cargos de direção são preenchidos por mulheres na Universidade.

A campanha Banco Vermelho é reconhecida como política pública por meio da Lei nº 14.942, de 31 de julho de 2024, e tem como objetivo mobilizar a sociedade, ampliar o debate sobre a violência de gênero e divulgar canais de denúncia e apoio às vítimas.

Segundo dados do Instituto Banco Vermelho, o Brasil ocupa a quinta posição entre 196 países com maiores índices de assassinatos de mulheres. Uma mulher é morta vítima de feminicídio a cada seis horas.

Serviço

O que: Inauguração do Banco Vermelho na UFMS;

Quando: 9 de março, às 10h;

Onde: Pró-Reitoria de Cidadania e Sustentabilidade – Cidade Universitária, Setor 2, em Campo Grande.